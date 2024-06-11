"كيفية التخلص من مخلفات الأضاحي والمحافظة على البيئة" ندوة بمياه قنا

نظمت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بالتعاون مع قصر ثقافة نجع حمادي ندوة توعية تحت عنوان (أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي).

وفي سياق متصل قام فريق التوعية بتعريف المواطنين إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات الغير صحيحة والتي تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة.

كما تم تعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، عدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقى شكاوى المواطنين.

وأشار محمد مصطفي حجاج مدير إدارة التوعية والإعلام، إلى أن إدارة التوعية تحقق نجاح واضح وملموس من خلال حملات التوعية لتغير السلوك والفكر لدى المواطنين وترسيخ مبدأ ترشيد استهلاك المياه على كافة شرائح المجتمع.

من ناحية أخرى استوفت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا، متطلبات اعتماد ورشة الكهرباء ورشة الشبكات وساحة التدريب العملي على إصلاح خطوط المواسير، وعنبر الكلور وعنبر الشبة بمحطة مياه الشرب بالصالحية وورشة الحملة الميكانيكية، وذلك لتدريب وتقييم فني تشغيل مياه وفني الكهرباء و فني الحملة عملياً.

وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شهادة اعتماد ورش التدريب والتقييم العملي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد رسلان بدور الإدارة العامة للمسار الوظيفي، في اعتماد ورش التدريب والتقييم العملى بالشركات التابعة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الفنيين وتطوير مهاراتهم، من خلال ورش التدريب التي تساعد على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين للفنيين، وبالتالي تحقيق أداء متميز ومستدام.

وفي هذا الصدد أكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تضع على رأس أولوياتها دعم العملية التدريبية لرفع كفاءة العاملين عمليا وعلميا في كافة المجالات.