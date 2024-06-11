سفير الكونغو في زيارة لمكتبة الإسكندرية

قام السفير كاسونجا موسينجا؛ سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، يرافقه السيد ديبري بويوكو، سفير بوزارة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية والجامعة التربوية الوطنية بالكونغو بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

استقبلت الأستاذة هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، السادة الضيوف، وقامت باصطحابهما في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث شاهدوا المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة قدمت الأستاذة هبة الرافعي نسختين من كتاب "حجر رشيد- استعادة لغة قدماء المصريين" باللغة الفرنسية إهداء للضيوف، ومن جانبه أعرب السفير كاسونجا عن إعجابه الشديد بمكتبة الإسكندرية باعتبارها صرح ثقافيًا وعلميًا كبيرًا، وما تحويه من مقتنيات ووثائق نادرة، وكذلك بالدور الذي تقوم به المكتبة في خدمة المجتمع المصري وإبهار روادها.

يذكر أن محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بـ 2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

معايير متطورة وتصميم مرن

وتعتمد مكتبة الإسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية والنظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية.

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والأكاديمي ومنارة لإثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم القديم إذ استمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم والمعارف في العصور القديمة ومنها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان، وحتى الآن وبعد إعادة إحيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية يسعى إليها المثقفين ورواد الحركة الفكرية للاستفادة من مناراتها.