يوم علمي لأطباء الجلدية والجذام بالشرقية

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، اليوم العلمي لأطباء الجلدية والجذام بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور الدكتور محمد حامد خاطر أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، والدكتور إياد درويش مدير عيادة الجلدية والجذام، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة، أهمية اللقاءات العلمية في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، وتبادل الخبرات بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأثنى على الخدمات الطبية المستحدثة بعيادة الجلدية والجذام والتي تم دعمها خلال الفترة السابقة بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية منها "جهاز الإكزيمر ليزر، وجهاز بلازمابن، وجهاز الوودز لايت"، حيث يحقق جهاز الليزر نتائج علاجية ممتازة في علاج البهاق والصدفية والثعلبة والإكزيما، ويعمل الجهاز الثاني علي إزالة الزوائد الجلدية، وإزالة الحسنات غير المرغوبة، وإزالة الفيروس الحليمي للجلد "السنط"، ويعمل الجهاز الثالث على تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة مثل (البهاق، والعدوي الفطرية، والبكتيرية)، وكذلك توفير جهاز البلازما الجديد بالعيادة، والذي يعالج تساقط الشعر وآثار الجروح وآثار حب الشباب، والثعلبة، ويتم عمل المزارع لمرضى الجذام.

وجه الدكتور هشام مسعود بضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر على فحص مخالطي مرض الجذام، والاكتشاف المبكر للمرض، وفق خطة وزارة الصحة للقضاء على المرض، مشيراً إلى أهمية عمل دراسة علمية في مجال تقديم خدمة حقن البلازما، والعمل على التوسع في تقديم هذه الخدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أهمية عمل الدعاية اللازمة لهذه الخدمات الطبية المستحدثة.

وألقى الدكتور محمد خاطر أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب، بعض المحاضرات العلمية عن استخدامات الليزر في غير المجال التجميلي، وتخلل ذلك بعض النقاشات العلمية حول أحدث طرق العلاج.

وقدم الدكتور إياد درويش محاضرة عن مرض الجذام وطرق المكافحة والوقاية والعلاج، مشيراً إلى أن مرض الجذام هو مرض مزمن تسببه جرثومة تعرف بإسم المتفطرة الجذامية (Mycobacterium leprae) تصيب عادة الجلد، العينين والجهاز العصبي الطرفي (Peripheral nervous system)، وتنتقل عدواها من شخص مريض يكون جهازه التنفسي العلوي ملوثاً إلى شخص آخر، عن طريق النفس مع الزفير أو عند العطس والسعال.

وفي نهاية اللقاء العلمي قام وكيل الوزارة بإهداء الدكتور محمد خاطر درع تذكاري تقديراً لجهوده المخلصة وتعاونه البناء مع المديرية عيادة الجلدية والجذام لتنفيذ الدورات التدريبية واللقاءات العلمية المختلفة لأطباء الجلدية بمحافظة الشرقية.

وتشير الاحصائيات إلى أن غالبية 95٪ من الأشخاص يتمتعون بمقاومة طبيعية لمرض الجذام، بسبب المناعة الطبيعية للجسم التي تساعده على التخلص من الجراثيم وتحد من تطورها، حتى في الحالات التي يتم فيها الاتصال مع أشخاص مصابين بمرض الجذام أو يحملون الجرثومة.