الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي: حرب غزة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية تهدف تهجير السكان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مسئولية ما يعيشه سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهو نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الأمنية، وذلك لجعل القطاع غير قابل للحياة، وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، وأذاعته قناة “رئاسة الجمهورية” على يوتيوب، اليوم الثلاثاء، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من خطورة حرب غزة وتداعيتها والآثار الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ما أدى إلى إقامة وضع يعوق من تدفق المستلزمات الإنسانية التي كانت تدخل من معبر رفح.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى دولة الأردن على استضافتها مؤتمر الاستجابة الإنسانية الدولية لغزة، ولسكرتير الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهودهما نحو محاولة إنهاء الحرب على غزة وتخفيف حدتها على السكان.

وأشار إلى أن سكان غزة محاطون بالقتل والتدمير والتجويع وتحت حصار معنوي ونفسي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء ويتطلعون إلى اجتماعنا هذا أن يعيد لهم الأمل في غد مختلف، ويسترجع كرامتهم الإنسانية المهدرة، وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويعيد لهم بعض الثقة في العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد.

مواد متعلقة

ننشر كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

السيسي: غزة محاطة بالقتل والتدمير والتجويع وتقع تحت حصار مخجل للعالم

بث مباشر.. بدء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

السيسي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

السيسي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة

المشاط: الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد يعكس حرص السيسي على توطيد العلاقات مع تجمع "بريكس"
الجريدة الورقية