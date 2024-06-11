سحب 1210 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1210 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على هارب من أحكام مزق جسد عاطل إثر خلافات الجيرة بالإسماعيلية.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية؛ بتضرره من آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات فى إحدى القضايا؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة وتم ضبط المشكو فى حقه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

كما ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات، نتيجة خلافات بينهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مصابا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه يعمل ميكانيكي، وأن المتهم بالاعتداء عليه شاب، ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما.