مياه أسيوط تناقش الموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اجتماعًا بحضور المهندس ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، والمهندس احمد ورد استشاري الشركة القابضة، لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ ودفع التنفيذ بالموقع وتعظيم الاستفادة من المشروع ؛ في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة أسيوط.

عقب الاجتماع تم عمل زيارة ميدانية للمحطة وذلك لمتابعة تطور التشغيل التجريبي للمحطة بهدف تحقيق أعلى كفاءة للتشغيل امتثالا باهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية حيث تم المرور علي مجمع محطات معالجه عرب المدابغ ومتابعه الموقف التنفيذي لأعمال مشروع عرب المدابغ 1 والذي يتضمن اضافه طاقه تصميميه 35 الف متر مكعب يوم ليكون اجمالي المستهدف معالجته 105 الف متر مكعب يوم وبالإضافة إلي موقع محطه عرب المدابغ 2 والتي من المقرر رفع طاقتها التصميميه الي 60 الف متر مكعب يوم وبدء اجراءات التعاقد وذلك في إطار خطه الحفاظ على البيئه ومعالجه مياه الصرف الصحي لمدينه اسيوط والقري المحيطه .

وأوصي رئيس الشركة فى نهاية الجولة بإزالة اى معوقات للتنفيذ للوصول إلى أعلى كفاءة للتشغيل ، يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.