مدير تعليم قوص يكرم الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية فى الشهادة الاعدادية

إستقبل عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، 21 طالب وطالبة الحاصلين على الدرجة النهائية بإمتحان الشهادة الاعدادية وفق النتائج التى أعلنتها مديرية قنا للتربية والتعليم عقب اعتمادها من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بنسبة نجاح تخطت 88% شهد اللقاء أمجد عقل مدير التعليم الإعدادي وعبدالمهيمن حباشى وأسعد سرحان مسؤولا قسم الإحصاء وهانى انيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص ومديرى المدارس وأولياء أمور الطلاب .

فى بداية اللقاء نقل مدير تعليم قوص تهنئة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، مؤكدا أن كل طالب حصل على الدرجة النهائية 280 هو من اوائل الشهاده الاعداديه هذا العام ولكن الإعلان عن الترتيب النهائي للعشرة الأوائل له ضوابط إدارية محدده يالكنترولات منها الترتيب بالاصغر سنا ثم الأبجدية .

هذا وكرم القبانى الطلاب الفائقين ومنحهم شهادات تقدير موجها الشكر لأولياء أمورهم ومديرى وأعضاء هيئات التدريس بمدارسهم مؤكدا أن إدارة قوص التعليمية ستنظم حفل تكريم لجميع الطلاب الفائقين بجميع الشهادات العامة عقب انتهاء امتحانات الثانويه العامه.

أعلن توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة 2024 وتنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة .

و تأهل عشرون طالب مثقف وقارئ من مختلف المراحل الدراسية لتمثيل المديرية في المنافسات النهائية للمشروع بالوزارة .

أثنى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على تنفيذ المسابقة وفق متابعة الاستاذ صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ ناجح عبدالحميد حسن موجه عام المكتبات بالمديرية بالتعاون مع الدكتور محمد مصطفى محمد موجه عام اللغة العربية بالمديرية ، وهنأ سفراء المعرفة من ممثلي المديرية بالمسابقة وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحصيل المعرفة و اجتياز التصفيات النهائية بالوزارة .

هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طلاب الشهادة الاعدادية وقدم التهاني القلبية لأوائل الشهادة الاعدادية علي مستوى محافظة قنا، حيث أعتمد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.37‎%‎ .

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بخالص التهانى والتبريكات لابنائنا الطلاب أوائل الشهادة الاعدادية وهما يوسف حماده محمد راوى مدرسة السلام الأعدادية بجبل دندرة ادارة قنا التعليمية والطالبة مريم علاء الدين على مدرسة الشهيد هشام محمود ابراهيم ادارة الوقف ‎الطالبة ملك عبده على أحمد مدرسة الشهيد على محمود دياب بالشعانين بادارة نجع حمادى ‎الطالب عمر مادح عادل عبدالرحي ( قنا. ) مدرسة الصفوة الاعدادية ‎فاطمة محمود إبراهيم أحمد. ( الوقف. ) الشهيد هشام محمود ابراهيم يونس ‎الطالب عبدالله الحسينى معروف. ( دشنا. ) مدرسة مصنع السكر الإعدادية ‎الطالب مصطفى حسنى عبدالمنعم الشيخ. ( دشنا. ). مدرسة مصنع السكر الإعدادية ‎الطالبة ملك هانى محمود يسن. (قنا). مدرسة عبدالله القرشي الإعدادية ‎الطالبة بسنت صبحى مكرم شوربين. ( قوص. ) مدرسة النصر الإعدادية بنات ‎الطالب محمد على محمد على. ( قنا. ) مدرسة الحديثة الإعدادية بنين ‎الطالبة نهى أحمد حسنى حسن. ( . قنا. ) مدرسة جنوب قنا الأعدادية بنات ‎الطالب يوسف محمد جمال عبدالحميد ( قنا ).

مدرسة عمر بن عبزالعزيز الخاصة وذلك لما قدموا لأنفسهم ولمعلميهم وأهليهم من نجاح وتفوق .

وقال السيد : تحية احترام وتقدير وإجلال واعتزاز لكل معلم ومعلمة ولن ننسى دور الآباء والأمهات العظماء الذين يضحون كل يوم من أجل راحة أبنائهم وحثهم على المزيد من التفوق. كما تقدم بخالص التهاني لمديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين ولجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والتميز والنجاح .