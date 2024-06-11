الخميس المقبل.. ندوة لنائب خريجي الأزهر بالغربية عن أحكام الأضحية بالمحلة

يلقى الدكتور محمود عثمان نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، محاضرة توعوية لشرح أحكام الأضحية في إطار جهود التعاون المشترك بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والجمعية الشرعية بمدينة المحلة، وذلك عصر الخميس القادم بمسجد أبو بكر الصديق “السُّنيِّة ”

ويستعرض المحاضر شرح كُتيب “دليل المضحي” إصدار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ويتناول د. عثمان "قول الله تعالى :〔 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 〕 والرد على أشهر الاستفسارات التي تتعلَّق بها ومنها:هل يجوز الجمع بين : ( الأضحية) و ( النذر ) في ذبيحة واحدة ؟ أو بين: ( الأضحية) و( العقيقة )؟ و ماحُكم الأكل من ( الأضحية ) المنذورة ؟ هل للمرأة أن تُضحي عن نفسها ؛ إذا امتنع رب البيت عن ذلك ؟هل يجوز تقديم قيمة الذبيحة ( نقدا ) للفقراء والمساكين - بنية ( الأضحية ) ؟ أو شراء وزنها لحما ، وتوزيعه على المحتاجين ؟هل يصح طبخها قبل توزيعها ؟وهل يجوز أن يدفع المُضحي ثمنها من مال الزكاة ؟هل يُشترط أن يشهد المضحي ذبح أضحيته ؟هل يجب عليه ذبحها بنفسه ؟هل تُجزيء أضحية واحدة ، على مَن كان مُتزوجا زوجتين ؟

إلى غير ذلك مما لا يستغني عن معرفته كلُّ مضحي..وذلك احتفاءاً بحلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتيسيراً على المواطنين في تقديم صورة مبسطة وفهم صحيح الدين والشريعة السمحاء وشعائر المناسبات الإسلامية، ومناسك الفرائض الإسلامية وسلوكيات المسلم الحياتية.