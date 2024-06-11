السياحة تعلن الطوارئ استعدادًا لاكتمال وصول الحجاج وبدء مناسك الحج

لجان مشتركة مع الشركات السعودية لاستلام المخيمات، ربط آلي للجان، وخدمات متميزة لكافة المستويات.



إشادة بالتنسيق المشترك بين البعثات الرسمية والتعاون الكبير من السلطات السعودية







أعلنت بعثة الحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها مع قرب وصول آخر أفواج حجاج الشركات السياحية إلى الأراضي المقدسة واكتمال أعداد حجاج السياحة، شكلت البعثة لجاناً فرعية تم توزيعها في أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى لجان البعثة بالمطارات والمنافذ البرية، وقامت اللجنة المركزية الرئيسية للبعثة برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة ورئيس بعثة الحج السياحي بالتواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء الحج، كما تتلقي اللجنة المركزية تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعا.

وكلفت سامية سامي جميع أعضاء البعثة بضرورة التواجد بين الحجاج على مدار الساعة للاطمئنان عليهم والاستجابة لمطالبهم تسهيلا لأدائهم الفريضة، كما طلبت من جميع اللجان الفرعية أخطارها بتقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج ، وطالبت بالتواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد.



وعقدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي اجتماعا بحضور كل من وائل حفني مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة و ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لمناقشة خطة تصعيد الحجاج ، وطلبت باستمرار تواصل اللجنة الفنية ولجنة السياحة الدينية مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها الغرفة لتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة، وضرورة الاطمئنان على تنفيذ الشركة كافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها وكذلك التواصل مع جميع مقدمي الخدمات للحجاج للوقوف علي آخر استعداداتهم لخدمة الحجاج المصريين.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي ان كافة الجهات أنهت استعداداتها لمناسك الحج من خطة لتصعيد الحجاج ونفرتهم وتسكينهم بالمشاعر المقدسة، وأضافت أن السلطات السعودية تبذل جهدا كبيرا لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء فريضة الحج وأشادت بالتعاون الكبير مع السلطات السعودية خلال مناسك الحج ، كما أشادت بالتنسيق والتعاون الكبير بين الجهات المصرية الثلاث المنفذة للحج هذا العام وهي القرعة والسياحة والتضامن لخدمة جميع الحجاج المصريين، وأعربت عن تفاؤلها بنجاح موسم الحج الحالي وتقديم خدمات متميزة لجميع الحجاج المصريين خاصة حجاج السياحة ، وقالت سامية سامي أن وزير السياحة والآثار احمد عيسي يتابع أحوال الحجاج على مدار الساعة وكلف البعثة بتقديم تقارير مستمرة عن أحوال الحجاج وبذل أقصي جهد لخدمتهم والعمل على راحتهم حتى انتهاء المناسك



لجان مشتركة

ومن جانبه أكد ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي استمرار التواصل بين اللجنة وغرفة شركات السياحة مع الشركات السعودية استعدادا لموسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر , مشيرا الى ان هناك تواصل مستمر مع مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات خاصة المنوط بهم خدمة حجاج السياحة لمناقشات كافة التفاصيل الخاصة بالحج السياحي , كما تم شرح كافة الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام.



وأضاف تركي أنه تم وضع خطة للطوارئ تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية , و تم الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية لاستلام الخيام ومراجعة شاملة لكافة تجهيزاتها وخدماتها.



تميز الخدمات

ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة اطمأنّت الي التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها السيد وزير السياحة والآثار وتضمنت كل ما يضمن راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج ، مشيرا إلى تميز مستوى سكن السياحة بفنادق تقع قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة ، وتشمل كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم مشددا على أن تلك الخدمات المتميزة سوف تستمر مع الحجاج بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات.



وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات إلى اهتمام البعثة بالحج البري والذي تم هذا العام من خلال حوالي 150 أتوبيسا أقلت الحجاج من مصر إلي الأراضي المقدسة وسوف تصاحبهم طوال تواجدهم في مكة المكرمة و المدينة المنورة والي المشاعر المقدسة ، موضحا ان هناك لجنة رئيسية للبعثة في منطقة العزيزية للتواجد بين حجاج البري والاقتصادي لحل أية مشاكل تواجههم.