محافظ الدقهلية يوجه بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة بنطاق المنطقة المركزية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع المحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد امين رئيس حي رئيس حي شرق المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومحمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل، وأحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل.

ووجه مختار، بإنطلاق حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات والاتربة بنطاق المنطقة المركزية تستمر حتي يوم الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها بمعدات جهاز النظافة والتجميل وبمشاركة الوحدات المحلية لأحياء شرق وغرب المنصورة وتحت اشراف رؤساء الأحياء شخصيا.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التركيز علي رفع كفاءة النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وتحسين الاضاءة ودعم المساحات الخضراء بالجزر الوسطى بالميادين والمناطق الحيوية بنطاق المنطقة المركزية لاظهار البهجة بالعيد المبارك.

وفي ذات السياق وجه مختار، بتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بتنفيذ حملات للنظافة والتجميل كل في نطاقه على غرار ما يتم تنفيذه بالمنطقة المركزية وذلك لتظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها ولمواطنيها خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي تنفذها محافظة الدقهلية حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.