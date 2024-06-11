بدء مناقشة مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، مناقشة مشروعات تخرج لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، في ختام امتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته بتميز مشروعات تخرج الطلاب والتي أظهرت أفكارًا مبتكرة واعدة لتنمية قطاع السياحة في الأقصر، ونالت إعجاب لجنة المناقشة التي ضمت خبراء من المجال الأكاديمي والمهني في قطاع الخدمات الفندقية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه المناقشات تمثل خطوة هامة في رحلة طلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية نحو مستقبل مهني واعد، مؤكدا على التزام الجامعة بتزويد طلابها بالمهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع السياحة المصرية نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار.

من جانبهم أعرب أعضاء لجنة المناقشة عن سعادتهم بمستوى أداء الطلاب وتمكنهم من عرض مشروعاتهم باللغة الإنجليزية بطلاقة، والتي تناولت أنماطًا جديدة من الفنادق تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، بما يتماشى مع متطلبات السياحة الحديثة في الأقصر، كما قدمت العديد من التوصيات القيّمة للطلاب، أهمها محاولة عرض مشاريعهم وأفكارهم على الشركات التي تدعم وتساعد في تنفيذها.

ضمّت لجنة المناقشة نخبة من الخبراء المرموقين، ضمت: الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد النجار، مدير إدارة الموارد البشرية لفندق جولى فيل بالأقصر، والدكتور أحمد ربيع، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور أحمد جمال، مدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور مصطفى محمود، مدرس ببرنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات بجامعة طيبة التكنولوجية.