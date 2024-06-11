سامية سامى: لجان بالمشاعر المقدسة للتأكد من تواجد كافة الحجاج فى أماكنهم المحددة

غداً انطلاق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة

تذليل العقبات بالتنسيق مع الغرفة وشركة الطوافة لحلها فوراً مهما استدعت الظروف

قالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة رئيس مكتب شئون الحج السياحى المصرى، إن غداً الأربعاء 12 يونيو تنطلق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة وتقوم الوزارة بمراقبة الإجراءات بصورة دورية مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة بصفتها المسئولة عن التعاقد والترتيب معها فى كافة الموضوعات المتعلقة بالخدمات داخل المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، كما تم التأكيد مع الغرفة على اتخاذ كافة السبل للقضاء على أى سلبيات قد تحدث. وتم تشكيل فريق عمل بالإدارة المركزية لشركات السياحة وممثلى الغرفة للعمل على تذليل أى عقبات أمام الشركات السياحية كما ستتواجد لجان بالمشاعر المقدسة للتأكد من تواجد كافة الحجاج فى أماكنهم المحددة وفى حالة وجود أي عقبات فستقوم اللجان بالتنسيق مع الغرفة وشركة السياحة المعنية وشركة الطوافة لحلها فوراً مهما استدعت الظروف.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص لجان دائمة خلال فترة الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لاستقبال الحجاج وكذا توديعهم بعد انتهاء المناسك.

بالإضافة الى أنه يتم التنسيق مع اللجنة الوزارية للحج برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية وكذلك غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الممثل القانونى لشركات السياحة بوضع كافة التفاصيل الخاصة بخطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات، بدءًا من يوم التروية، سواء من حيث توافر الحافلات لنقل الحجاج من أماكن الإقامة إلى المشاعر المقدسة، وجاهزية المخيمات بصعيد عرفات لاستقبال الحجاج، والتأكد من أنها مطابقة لكافة المواصفات والمعايير التى تضمن قضاء المناسك بكل راحة وسهولة ويسر.

ومن ناحية أخرى، أشارت سامية سامى إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان الوزارة المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصرى وميناء العقبة الأردنى ومنفذ حالة عمار البرى بالحدود الأردنية - السعودية، قامت باستقبال حجاج كافة رحلات الحج السياحى البرى فور وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما أنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.

وأكدت «سامى» أن هذه الإجراءات والضوابط تهدف إلى توفير تجربة حج مريحة وآمنة للحجاج، مع الحرص على تقديم خدمات متميزة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما ندعو كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج إلى الالتزام بكافة القوانين والتعليمات لضمان نجاح موسم الحج وتحقيق راحة الحجاج وسلامتهم.