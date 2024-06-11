رفع 12000 طن قمامة بجمصة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بجمصة بمشاركة 13 وحدة محلية والتي استمرت علي مدار أسبوع.

وأكد أنه تم رفع 12 ألف طن مخلفات وأتربة ونواتج تقليم أشجار تم استغلالها لردم المستنقعات والبرك بإجمالي مساحة 7000 متر مربع وتم كسح 5000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بمنطقة 15 مايو بجمصة وزراعة الأشجار المثمرة بالحدائق العامة بالمدينة وذلك عملا على راحة المواطنين

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، إن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة ومع السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمي الأمديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصورة وأجا وميت غمر دكرنس بالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة.

واستمرت أعمال الحملة بهدف التخلص من كافة المخلفات الصلبة والحشائش وتقليم الأشجار بمنطقة 15 مايو كما استهدفت رفع كفاءة النظافة العامة بمصيف جمصة وقال إنه تم استغلال كميات المخلفات الصلبة في أعمال ردم البرك والمستنقعات بمدينة 15 مايو.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية “حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية”.