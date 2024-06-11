ملتقى توظيف "لذوي الهمم" بالتعاون مع 9 شركات قطاع خاص بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ملتقى التوظيف لذوي الهمم ، يوفر 169 فرصة عمل ، بقاعة سيستا بمحرم بك ، وذلك للشباب من الجنسين بالتعاون والمشاركة مع 9 شركات من القطاع الخاص والاستثماري.

كما جرى تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب مع مسؤولي التوظيف للشركات ، بحضور 121 من راغبى العمل ، والذين جرى ترشيحهم للعمل بالشركات المشاركة ، من خلال توفير فرصة عمل لائقة لهم ، وجارى إستكمال أوراق المرشحين، والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها : تأمين اجتماعي، ورعاية صحية ، طبقاً للقانون.

كما جرى مراعاة تناسب العمل مع نوع الإعاقة ، والحد الأدنى للأجور فى كافة العقود المقدمة ، ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة ، لتوفير فرص عمل بجميع التخصصات للشباب من ذوى الهمم ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتشغيل وتدريب ودمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظات من خلال توفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريبية مناسبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة داخل سوق العمل ، ومتابعة الفرص المقدمة لتلك الفئة والتأكد من شغلها والتمتع بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لذوى الهمم من خلال المكاتب التابعة للمديريات.

وأضاف وكيل المديرية، أن تنظيم ملتقى التوظيف لذوى الهمم جرى بالتنسيق مع مسئولي ومشاركة 9 شركات وهى: شركة الصابون التركي ، وشركة كوكتيل للملابس ، وشركة محطة ترانس مصر لتشغيل محطات الجمرك ، وشركة THMجروب للتجاره والمشروعات، وشركة ليسيكو، وشركة فاركو ماك للمستلزمات الطبية والدوائية ، والمركز الطبي بسموحة ، وشركة المتحدة للمقاولات العامة ، وشركة هيلا للملابس الجاهزة.

كما جرى خلال الفعاليات تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسئولي التوظيف للشركات لعدد 121 من راغبى العمل ، والاجتماع مع مندوبى الشركات ومناقشة بعض الموضوعات ومنها كيفية متابعة عمليه التعيين ، بحضور مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وهشام السيد ومحمود اسماعيل باحثين بإدارة ذوي الهمم ، ووليد عبد المنعم مدير مجمع تفتيش وسط ، ومحمد سعيد مفتش بمكتب تفتيش وسط ، وأحمد سعيد مدير مكتب تشغيل وسط.