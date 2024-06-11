“الاستدامة الخضراء” بجامعة الأقصر يوافق على إعداد منصة إلكترونية تفاعلية لخدمة المجتمع

عقد مجلس إدارة مركز الاستدامة الخضراء بجامعة الأقصر، اجتماعه الأول برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذة الدكتورة شيماء عبدالستار أحمد، المدير التنفيذي للمركز وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الإدارة ومنسقين الكليات.

شهد الاجتماع عرض رؤية ورسالة وأهداف وسياسات المركز، كما أكد المجلس علي ضرورة وضع خطط عمل المركز ومتابعة تطبيق أهدافه.

كما وافق أعضاء المجلس علي إعداد منصة الكترونية تفاعلية للمركز لطرح الأفكار لخدمة منتسبي الجامعة والمجتمع المحيط في مجال الاستدامة.