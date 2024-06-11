موعد مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب العراق نظيره فيتنام، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

منتخب العراق يملك في رصيده 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة بفارق 8 نقاط عن نظيره الإندونيسي صاحب الـ7 نقاط، بينما تحتل فيتنام المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة للفلبين متذيلة الترتيب.

ويتواجد منتخب العراق في المجموعة السادسة التي تضم إلى جواره منتخبات إندونسيا وفيتنام والفلبين.

وحسب نظام التصفيات، يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

موعد مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة العراق وفيتنام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم

يمكنك مشاهدة مباراة العراق وفيتنام عبر شبكة قنوات الكأس، صاحبة حقوق بث تصفيات كأس العالم لقارة آسيا في الشرق الأوسط.

وتقام مواجهات دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.

وتلعب تصفيات آسيا للمنتخبات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.

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