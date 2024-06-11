قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إنهاء سائق لحياته إثر خلافات مع زوجته وتركها المنزل، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سائق مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا بسبب ترك زوجته المنزل إثر خلافات أسرية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على هارب من أحكام مزق جسد عاطل إثر خلافات الجيرة بالإسماعيلية.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية؛ بتضرره من آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات فى إحدى القضايا؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة وتم ضبط المشكو فى حقه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

كما ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات، نتيجة خلافات بينهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مصابا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه يعمل ميكانيكي، وأن المتهم بالاعتداء عليه شاب، ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.