لا شكوى من امتحان النحو بالثانوية الأزهرية في الإسماعيلية

أدى طلاب القسم الادبي بالثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة النحو، وذلك في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل وتتخلها اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتشهد لجان معاهد الإسماعيلية الأزهرية، إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير العملية الامتحانية. وادى امس الاثنين طلاب القسم العلمي الامتحان بمادة الاستاتيكا وسط حالة من الهدوء .

وقام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بجولة تفقدية بعدد من اللجان لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لتلقي أي استفسارات، وإزالة أى عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بشكل فوري.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اجتماعا برؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، على التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية، و وشدد فضيلته على ضرورة مطابقة البيان العددي للطلاب مع العدد المدون على مظاريف أسئلة البوكليت، مطالبًا بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية وخاصة في تسليم مظروف أسئلة البوكليت لرئيس ووكلاء اللجنة دون غيرهما ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.

ويقول الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.