أسيوط: استمرار تركيب الانترلوك بشارعي محطة الصرف الصحي وفرغلى سلطان بحي غرب

ضمن خطة التطوير

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير والتجميل مستمرة بالحارات والشوارع الضيقة بنطاق حي غرب حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون اتلاف أو تغيير ضمن الخطة الموضوعة مسبقًا، وفقًا للخطة الاستثمارية 2023/2024 تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة) وغيرها قبل أعمال الرصف أو تركيب بلاط الانترلوك مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين واضفاء المظهر الجمالي لهذه المناطق.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جاري تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع من بينها شارعي محطه الصرف الصحي وفرغلى سلطان بجوار مسجد تقل بمنطقه غرب البلد وذلك عقب رفع التعديات على حرم الطريق وإلقاء التربة الرملية وتسويتها وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى المتابعة الدورية والإشراف على أعمال ومراحل التنفيذ من عيون ابراهيم رئيس حي غرب، ونوابه للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجدول الزمني المقرر على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقاً للخطة الموضوعة مشيراً إلى أهمية التنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات والرصف بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن.