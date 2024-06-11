نقيب المعلمين يتفقد استراحات مراقبين الثانوية العامة بالإسماعيلية

تفقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاستراحات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية للتأكد من توافر كافة احتياجاتهم.رافق وكيل الوزارة فى جولته محمد حسين نقيب معلمين الاسماعيلية وأحمد سيف أمن المديرية

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية استراحة مدراس " السلام التجريبيىة " والشهداء الابتدائية " وعاطف بركات الابتدائية " للتأكد من مدى جاهزيتها للمعيشة وانها معده بشكل يليق بالمعلمين وتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر وآمن .

ووجه بحيري، من مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الجولات داخل الإدارت والاطمئنان على توافر الأثاث المناسب اللازم للتيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من ضيوف المحافظة والتأكد من جاهزية كافة الإستراحات بدائرة المحافظة وعددها " 49 " استراحة موزعة على جميع الإدارات.

وأكد محمد حسين نقيب المعلمين علي جاهزية النقابة لتقديم كافة اوجه الدعم للمعلمين حسب توجيهات خلف الزناتي نقيب معلمي مصر .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة أمس الاثنين حيث أدى الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ويستأنف غدا الأربعاء الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدي الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بجمبع الشعب 9785طالب وطالبة يؤدون الامتحان أمام 31 لجنة بعدد 8 إدارات تعليمية.