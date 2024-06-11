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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصر تنتج أول سيارة كهربائية.. (تفاصيل بالفيديو)

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

قال منتصر زيتون عضو مجلس إجارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة المكون المحلي بين 55 و60 % في تصنيع السيارات الكهربائية والنسبة المتبقية مستوردة من الصين، موضحا أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن تنفيذها.


وتابع عضو مجلس إجارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن السيارات الكهربائية كانت محل بحث منذ 2018 من قبل طلبة الكليات، موضحا أن متوسط سعر السيارة الكهربائية المصنعة مصريا 200 ألف جنيه بشكل مبدئي.

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كما أشار إلى السيارة حمولة 4 راكب، وستكون سرعتها محدودة، قد تصل إلى 70 كيلو في الساعة الواحدة، مضيفا أنه تم أيضا الإعلان عن سيارة أخرى تعمل بالبنزين والغاز بسرعة 70 كيلو، وتسير 550 كيلو بـ 8 لتر بنزين و300 كيلو غاز

وأوضح أن الحكومة تعمل على التوسع في إنشاء محطات تموين الكهرباء، مضيفا أن الصين تقدمت في إنشاء السيارات الكهربائية، وأن المنتجات المكونة ذات جودة عالية.

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