شباب ورياضة سوهاج تحصد المركز الأول بدوري المنتخبات للثقافة الرياضية

حصل فريق مركز شباب العوامية التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، على المركز الأول ودرع دوري منتخبات الثقافة الرياضية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفائزين في دوري منتخبات مراكز الشباب للثقافة الرياضية الذي انطلق الشهر الماضي بالتزامن مع دوري منتخبات مراكز الشباب لكرة القدم والذي نظمه الإتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن وزير الشباب والرياضة أكد على أن الوزارة معنية بكل ما يهم الشباب وأنها تسعى لتوفير كافة سبل الممارسة في كافة الأنشطة الثقافية والترويحية والرياضية والعلمية أمام شباب الوطن أيا ماكان مكانه، مشيراً إلى أن مراكز الشباب تزخر بالمواهب في كل المجالات.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي هنأ الفائزين وتمنى لهم دوام التفوق وطالب بقية الفرق ببذل مزيد من الجهد لمواكبة التطور في كل مناحي الحياة مشيراً إلى أن رحلات الصيف التي تنظمها الوزارة للشباب فقط وأن المشاركة فيها قاصرة على الشباب دون تدخل العنصر البشري لضمان وصول الخدمة إلى الشباب حيث يتم حجز المصيف من خلال الموقع الإلكتروني برسوم رمزية.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، أن وزير الشباب والرياضة سلم درع المركز الأول لمنتخب سوهاج الذي كان الأفضل وتفوق على منافسيه بفارق كبير في كل مباريات الدوري حتى المباراة النهائية التي شهدت منافسة ساخنة مع منتخب القليوبية الذي كان ندا قويا ولكنه خسر بفارق نقطة واحدة وحل في المركز الثاني ونجح منتخب قنا في احراز المركز الثالث على حساب منتخب المنيا الذي حل رابعاً.

وحصل منتخب سوهاج صاحب المركز الأول على مكافأة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه ومنتخب القليوبية حصل على مكافأة مالية قدرها عشرون ألف جنيه فيما حصل منتخب قنا على ١٥ ألف جنيه بينما حصل منتخب المنيا على عشرة آلاف جنيه.

وكان دوري الثقافة الرياضية قد انطلق لأول مرة في عام 2019 وتبعتها النسخة الثانية في عام 2020 وعاد في هذا العام من خلال دوري منتخبات مراكز الشباب وأقيمت منافساته بمركز التعليم المدني بالجزيرة.