إنعقاد الجلسة العامة للإفصاح عن خطة العام المالي 2024/2025 بمدينة أخميم

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس لطفي الشريف رئيس المركز جلسة التشاور والإفصاح عن خطة المركز للعام المالى 2024/2025 وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الوحدة المحلية في إطار جلسات التشاور العامة والحوار المجتمعى لمشروعات برنامج التنمية المحلية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة جلسات التشاور العامة ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول من البنك الدولي وسماع مقترحات المواطنين

وتم خلال الجلسة سماع آراء المواطنين حول بعض المشروعات من مد شبكات الكهرباء وتغيير المحولات القديمة واستبدال خطوط المياه المتهالكة واستكمال مشروعات الصرف الصحي وإنشاء كباري ورصف الطرق والإهتمام بالبنية التحتية وتم تبادل المعلومات والآراء والأفكار وطرح المزيد من المقترحات ومناقشتها مع المواطنين .

حضر فعاليات الجلسة التشاورية النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب والدكتور أحمد مصطفى قدرى الشريف نائبا عن مصطفى قدرى الشريف عضو مجلس الشيوخ وهاني لطفي نائبا عن شعبان لطفي عضو مجلس النواب زرؤساء القرى وعدد من العمد والمشايخ ولمواطنين أهالي المركز والمدينة وعدد كبير من السيدات وسماع طلباتهن ومقترحاتهن وشكواهن وتم تدوين وتوثيق مقترحاتهن واحتياجاتهن وأدار الجلسة أبو النصر شعراوي مدير إدارة التخطيط بالمركز .

واستعرض الاجتماع المشروعات والمقترحات وعرض خطة المركز والمشروعات ضمن خطة العام المالي وعرض الموازنة والخطط والمشروعات المستقبلية للمركز كما تم استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالخطة.

ونسقت الجلسة وسط تعاون مشترك بين الإدارات شملت إدارة التخطيط ابو النصر شعراوي مدير إدارة التخطيط ورانيا المشنب عضو الإدارة وفاتن رجب مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز ونجلاء نعيم مدير العلاقات العامة بالمركز وأحمد عرندس مسئول المشاركة المجتمعية بالمركز .

وفى ختام أعمال جلسة الإفصاح شكر المهندس لطفي الشريف الجميع لاستجابتهم وحضور الجلسة عن معلومات الخطة العامة لمركز ومدينة أخميم مضيفا أن مشروعات الخطة تنهض بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين وتحقق التنمية والرخاء فى ظل النهضة والتنمية التى تتطلع إليها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .