الإسماعيلية تشيع جثمان مراسل التلفزيون المصري محمد مصباح

تشهد محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الصحفي الشاب محمد مصباح الصحفي بجريدة التحرير ومراسل التلفزيون المصري بمحافظة الإسماعيلية، من مسجد التوحيد بقرية ابو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والذي وافته المنية مساء أمس الإثنين بمجمع الإسماعيلية الطبي عقب خضوعه لجراحة دقيقة في القلب اثر أزمة قلبية تعرض لها الأسبوع الماضي.

ونعت نقابة الصحفيين الفقيد الشاب .فيما نعى الصحفيين والاعلاميين بمحافظات قناة السويس وسيناء الفقيد الشاب الذي قطع نحو 12 عام في العمل الصحفي والاعلامي بمحافظة الإسماعيلية. وشارك مصباح في كثير من التغطيات الإعلامية الهامة على مدار السنوات الماضية كان أبرزها أعمال حفر وشق المجرى الجديد لقناة السويس .واصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بيانا نعت فيه الفقيد الذي وصفته فيه بالصحفي المثابر الخلوق.

والفقيد مواليد فبراير 1987 و التحق بالعمل الصحفي عقب تخرجه من الجامعة بجريدة التحرير ..عمل بالعمل التطوعي ضمن حملة حياة كريمه .وتم تكريمه من عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات العمل المدني، تزوج في 2020 ولديه طفل في الثانية من عمره.

وكان الفقيد تعرض منذ عدة أيام لوعكة صحية أجرى على أثرها جراحة دقيقة في القلب وتعرض الفقيد عقب إجراء العملية لمضاعفات ساءت من حالته الصحية واودت بحياته.