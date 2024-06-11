أستراليا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

رحبت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس /الاثنين/ والذي يدعم وقف إطلاق النار الشامل والوقف الدائم للأعمال العدائية وبدء إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية - في بيان على موقعها الرسمي - أن "أستراليا ستواصل العمل مع الدول التي تدعم السلام للضغط من أجل الموافقة على هذا الاقتراح وأي تأخير لن يؤدي إلا إلى فقدان المزيد من الأرواح"، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين، وتدفق المساعدات على نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع المحتجزين

وأشارت إلى أن "الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي قدمه الرئيس الامريكي جو بايدن، يقدم أفضل طريق للخروج من هذا الصراع، كما يؤكد القرار مرة أخرى الالتزام الدولي بحل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد وافق أمس بأغلبية 14 صوتا مقابل صفر، على قرار برعاية الولايات المتحدة لدعم خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن بشأن غزة؛ حيث ستبدأ الخطة بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وتطلق حماس سراح جميع النساء والأطفال وكبار السن والمصابين المحتجزين لديها، كما سيُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في جميع أنحاء غزة وسيتم مد القطاع بالمساعدات الإنسانية.

سول وبكين تعقدان محادثات أمنية دبلوماسية رفيعة المستوى

أعلنت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تعقد سول وبكين محادثات "2+2" التي تضم كبار مسؤولي الخارجية والدفاع في البلدين مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المصادر قولها إنه من المتوقع عقد الحوار الدبلوماسي والأمني بين نواب الوزراء في سول مطلع الأسبوع المقبل؛ وذلك وسط تصاعد التوترات بسبب "استفزازات" كوريا الشمالية واحتمالات عقد قمة أخرى بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأوضحت الوكالة أن المحادثات تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات المتجددة في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب عدة مرات؛ احتجاجًا على إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج من قبل الكوريين الشماليين والمجموعات الناشطة.

وردت كوريا الجنوبية باستئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال، وحذرت بيونج يانج من اتخاذ المزيد من الإجراءات المضادة إذا واصلت سول الحرب النفسية وإرسال المنشورات.