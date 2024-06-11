اسكواش المقاولون يحتل المراكز الأولى في بطولة الأندية

نجح لاعبو فريق الإسكواش بنادي المقاولون العرب في تحقيق المراكز الأولى في بطولة الأندية للإسكواش و التي أقيمت بنادي المحروسة الرياضي حيث حقق كل من اللاعبين.

• إياد عادل عبد اللطيف المركز الأول تحت 9 سنوات

• حسن عبد الله حسن المركز الأول تحت 8 سنوات

• ياسين هاني رضا المركز الثاني تحت 9 سنوات

• اللاعبة ميرال محمد فؤاد المركز الأول تحت 11 سنة

بالإضافة إلى تحقيق باقي اللاعبين أداء متميز في أولى مشاركتهم بالبطولة.

أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني تبدأ موسمها التدريبي الجديد بتركيز على التحمل والوقاية من الإصابات"

أعلنت أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني عن بدء أولى تدريباتها، والتي تقام في الفترة الصيفية للتركيز على تطوير اللياقة البدنية الشاملة للاعبين بما يؤهلهم للمنافسات القادمة.

وتنطلق تدريبات الأكاديمية على ملاعب قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب في مدينة نصر. وتتمحور التدريبات حول تنمية التحمل الدوري التنفسي وتحمل القوة من خلال تمرينات المقاومة باستخدام وزن الجسم.

كما سيتم الاهتمام بتمرينات الجذع (Core) وتمرينات الوقاية من الإصابات، وذلك لضمان سلامة اللاعبين خلال المراحل المقبلة.

يأتي جدول التدريبات مكوّنًا من ثلاث جلسات أسبوعية تقام أيام السبت والأثنين والأربعاء، ويتيح هذا الجدول التوازن المناسب بين الراحة والتدريب لتطوير اللياقة البدنية دون إرهاق اللاعبين.

