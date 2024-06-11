بعد ضبط مخالفين.. اعرف غرامة الحج من دون تصريح

غرامة الحج من دون تصريح.. ضبطت قوات أمن الحج بالمملكة العربية السعودية، بمداخل العاصمة المقدسة 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، بلا تصريح.

المديرية العامة للجوازات

وقد أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 11 قرارًا إداريًا، وهي عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

وفي سياق آخر كشف الأمن العام بالسعودية، عن تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج، بقيمة 10 آلاف ريال.

المناسك

كما أنه في حالة ضبط أي شخص يحاول يؤدي المناسك، داخل النطاق الجغرافي فإنه سيتم ترحيل المقيمين منهم إلي بلادهم، فضلًا عن وضعهم في القائمة السوداء.

مفتي السعودية

وأوصى مفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حجّاج بيته الحرام باستشعار عظمة فريضة الحج ونعمة الله على المسلمين، بما يسر الله تعالى لهم من حج بيته الحرام، والاجتماع في هذا المكان المبارك.