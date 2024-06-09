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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية: أمن الحج والحجاج خط أحمر

قيادات قوات امن الحج
قيادات قوات امن الحج

أكد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام في السعودية رئيس اللجنة الأمنية للحج، أن أمن الوطن والحج والحجاج خط أحمر، مؤكداً أن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، منوهاً بأن أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة يمثلان أولوية لقوات أمن الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين.

 

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وخلال مؤتمر صحافي لقيادات أمن الحج عقد في مكة المكرمة، أمس، أشار البسامي إلى تكثيف قوات أمن الحج حضورها الميداني بما يسرّع من رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة لها بالإجراءات المناسبة، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع أي ظواهر سلبية، حاثاً الجميع على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

 

من جانبه، أكد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قائد قوات الجوازات بالحج، مواصلة المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بيسر وسهولة.

 

 

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