وزير البترول يشهد اتفاقية إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية المساهمين لإنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز بين هيئة الثروة المعدنية وشركة غاز الشرق وشركة ايمكس انترناشيونال. وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع مليون طن سنوياً من الخام بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار.

الوزير يكشف أهمية المشروع

أكد الملا أن هذا التوقيع يأتى لمشروع هام يحقق قيمة مضافة للاستفادة من توافر خام الفوسفات وتوطين لتكنولوجيا متطورة تعد إضافة قوية لصناعة التعدين التى تشهد تنفيذ خطط عمل لتنميتها وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بكافة السبل والإمكانيات المتاحة فى ضوء ما تحققه من الوفاء باحتياجات الصناعة والزراعة وقطاع التشييد من خامات، يتم توفيرها محلياً.

وأضاف أن وزارة البترول حريصة على الإسراع بتنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية، وأن الطريق ممهد لإضافة العديد من المشروعات في ضوء توجه الحكومة لتيسير كافة إجراءات الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المنخفض التركيز يتم من خلال شركاء يتسمون بالريادة في مجالهم ممثلين فى هيئة الثروة المعدنية بما لديها من تاريخ عريق وشركات غاز الشرق وايمكس بالإضافة إلى شركات التنفيذ ومزودى التكنولوجيا والتصنيع، تيسين كروب أودا وسوفريكو وبرايون.

وقع الاتفاقية بحضور المهندس محمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق، كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والجيولوجى فكرى يوسف العضو المنتدب للتعدين بشركة إيمكس والمهندس نبيل هاشم مدير شركة غاز الشرق.

يشار إلى أن إنشاء الشركة الجديدة يعمل على تحقيق أقصى استفادة لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى باستخدام تقنية متطورة تعتمد على رفع تركيز الخام من عنصر الفوسفور بشكل كيميائى وتدعى " " GetMoreP وهذه التقنية ستعمل على رفع تركيز خام الفوسفات لمستويات تتجاوز 37% ، كما سيتم تسويق المنتج النهائى من خام الفوسفات عالى التركيز للأسواق العالمية وخاصة لمصنعى حامض الفوسفوريك والأسمدة المركبة ، وقد التزمت شركة برايون بتوقيع عقد شراء طويل المدى لجزء كبير من خام الفوسفات المنتج عالى التركيز لاستخدامه فى منشآت إنتاج حامض الفوسفوريك الخاصة بها فى بلجيكا.

وتم اختيار تقنية "GetMoreP" المملوكة لشركة PRYON)) لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة بدلاً من التقنيات الأخرى مثل (التعويم الرغوى) لأسباب عديدة منها انخفاض استهلاك المياه وإنتاج خامس أوكسيد الفسفور بجودة عالية 37% ، ويتميز المشروع بالاكتفاء الذاتى من الطاقة المولدة ذاتياً من البخار والطاقة بفضل وحدة حامض الكبريتيك التى ستؤمن الكمية المطلوبة من حامض الكبريتيك عن طريق حرق الكبريت إلى كبريتيد مع البخار والطاقة.

و شهد الوزير توقيع عقد تنفيذ اعمال المشروع بين شركات غاز الشرق وايمكس و تيسين كروب أودا وعنها يورج ريتسمان العضو المالى التنفيذي و سوفريكو وعنها جيل ديبواسون رئيس الشركة.

وستقوم شركة سوفريكو العالمية بنطاق أعمال استشارى إدارة المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة، وتتولى شركة تيسين كروب أودا أعمال تنفيذ المشروع لما لديها من خبرات واسعة فى مجال الأسمدة، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع مليون طن سنوياً من الخام بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول، وممثلى شركات غاز الشرق وتيسين كروب أودا وسوفريكو وبرايون.