لاعبو الفيوم يواصلون الاستعداد للبطولة الأفريقية للدراجات البارالمبية

يواصل مختار سيد عبد الرؤوف وعبد السلام صوفى، ومصطفى منير لاعبى نادى محافظة الفيوم للدراجات من ذوى الاحتياجات الخاصة التدريبات اليومية؛ للاستعداد للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية، والتى ينظمها الإتحاد المصرى للدراجات، وتستضيفها مصر بإستاد القاهرة، خلال الايام القادمة، بالإضافة إلى استعدادهم أيضاً لبطوله الجمهورية المقرر إقامتها بمحافظه الفيوم.

وأكد الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات بالفيوم، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت كل من الكابتن محمد ابراهيم مدرب المنتخب القومى، والكابتن محمد فتحى مدرب المنتخب، والمدير الفنى للعبة بالفيوم، لاختيار اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم فى البطولة لسباقات المضمار والطريق وذلك قبل انطلاق البطولة باسبوع.وتم اختيار الثلاثة لاعبين من فريق نادى محافظة الفيوم .

كان الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لفريق الدراجات بالفيوم قد استقبل لجنة من الاتحاد المصرى للدراجات لاختيار لاعبين ولاعبات من نادى محافظة الفيوم للانضمام لمنتخب مصر.

من جهه أخرى حصل فريق البراعم للتايكندو بنادى قارون الرياضى بالفيوم على المركز الثالث فى بطولة البنك الاهلى للبراعم ,

قدم مجلس إدارة نادي قارون الرياضي برئاسة المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس الادارة التهنئة للاعبى الفريق لحصولهم على كأس المركز الثالث في بطولة البنك الأهلي المصري للتايكوندو للبراعم تحت سن 8 سنوات، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بجامعة حلوان.

وصرح المهندس أحمد الأفندي، عضو مجلس الإدارة مقرر النشاط الرياضي للالعاب الفردية ، أن هذا الفوز جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه النادي للألعاب الفردية. وتجدر الإشارة إلى أن البطولة أُقيمت على مدار يومين بمشاركة 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 70 ناديًا وهيئة رياضية.

وقدم المهندس أحمد الأفندي الشكر لإدارة النشاط الرياضي بالنادي الكابتن محمد مصطفى مدير النشاط الرياضي والكابتن ياسر عبد الرحمن مشرف عام النشاط الرياضي و محمد كمال مدير التسويق الرياضي بالنادي على جهدهم خلال الفترة الماضية والتي قد أتت بثمارها.

وتعد البطولة جزءًا من افتتاحية سلسلة بطولات البنك الأهلي المصري للبراعم تحت سن 9 سنوات للكروجي، والتي تقام لأول مرة بنظام الفرق. ويأتي هذا الفوز تحت إشراف الكابتن أشرف أبو النور، رئيس جهاز التايكوندو بالنادي، والدكتور مصطفى عبد العظيم أحمد المدير الفني، والكابتن حمادة محروس المدرب العام.

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