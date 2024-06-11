أفضل أنواع الأضاحي.. قبل أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك يسعى لكثير من المسلمين إلى معرفة أفضل أنواع الأضاحي، حيث كشفت الإفتاء في وقت سابق أن الغنم من الضأن أو الماعز تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط.

الأضحية

كما أن الإبل والبقر والجاموس تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السبع، فإذا نوى المضحي الأضحية بهذا السبع، وضحى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.

الأفضل في الأضحية

وحسب الفقهاء والذين اختلفو في ذلك، أن الأفضل في الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر، وعللت الإفتاء ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكباش من الغنم، وورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ".

شروط الاشتراك في الأضحية

وفي سياق آخر أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول شروط الاشتراك في الأضحية، وحددت شرطين رئيسيين لهذا الاشتراك: نوع الأُضحية: يجب أن تكون الأضحية من جنس الإبل أو البقر، حيث لا يجوز الاشتراك في الشياه.

سبع الذبيحة

عدد المُشاركين: يمكن أن يشترك في البدنة أو البقرة 7 أشخاص، بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، كما يجوز أن تكون نيات المشاركين مختلفة، ويمكن أن يشترك المٌسلم مع غير المٌسلم في الأضحية، ولكل منهم نيته.