تأجيل تصوير مسلسل "برغم القانون" لهذا الموعد

قرر صناع عمل المسلسل الدرامي الجديد "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، تأجيل تصوير أول مشاهد العمل إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو.

تأجيل تصوير مسلسل برغم القانون

كان من القرر بدء التصوير أولى مشاهد مسلسل "برغم القانون" يوم السبت الماضى، خاصة بعد الانتهاء من التعاقدات وبروفات الشخصيات.

إيمان العاصي

فريق عمل مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل "برغم القانون"، الفنانة إيمان، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

آخر أعمال إيمان العاصي

وكانت شاركت النجمة إيمان العاصي فى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

إيمان العاصي

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

إيمان العاصي تحصد جائزة أفضل ممثلة

حصدت الفنانة إيمان العاصي، مؤخرًا جائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور، من مهرجان القاهرة للدراما عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة"، وذلك خلال الدورة الثانية والاستثنائية من المهرجان والتي أقيمت فى مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصرى