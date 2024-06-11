أضرار مكيف الهواء على البشرة وطرق العناية بها

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تواجه البشرة أضرار كثيرة في تلك الفترة، ويلجأ الكثيرون لاستخدام مكيف الهواء لتبريد الأجواء والبعد عن الطقس الحار، ولكن مع استخدام مكيف الهواء لفترات طويلة يتعرض الجلد وخاصة البشرة للانزعاج والضرر.

ووفق لموقع "jagran"، فإن البقاء في هواء المكيف لفترة طويلة يمكن أن يكون له العديد من الآثار الضارة على البشرة ولكن بدون مكيف الهواء، يمكن أن تصبح الحرارة أكثر إزعاجًا، لذا هناك بعض الطرق التي يمكن إتباعها بحيث يكون هناك حد أدنى من الضرر للجلد حتى في مكيف الهواء.

أضرار مكيف الهواء على البشرة

جفاف الجلد

لا توجد رطوبة في هواء مكيف الهواء، مما يؤدي إلى فقدان رطوبة الجلد، ونتيجة لذلك، يصبح الجلد جاف، ويمكن أن تتشقق الشفاه ويبدأ الجفاف أيضًا في العينين، بسبب جفاف الجلد، ويبدو ذابلًا.

الشيخوخة المبكرة

يمتص هواء التيار المكيف الرطوبة من الجلد، لذلك يتضرر حاجز الجلد، مما قد يؤدي أيضًا إلى ظهور احمرار وحب الشباب على الجلد.

ومع تضرر حاجز الجلد يسبب إبقاء أنسجة الجلد مشدودة، ونتيجة لذلك، تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة بالظهور، وهو ما يسمى بالشيخوخة المبكرة، أي ظهور الشيخوخة قبل التقدم في السن.

صعوبة إخراج سموم الجلد

التعرق لا يساعد فقط في موازنة درجة حرارة الجسم، بل أنه يزيل السموم من الجسم، لكن الهواء البارد الموجود في مكيف الهواء يمنع التعرق، مما يؤدي إلى عدم قدرة السموم على الخروج، مما قد يضر الجلد.

تزداد حساسية الجلد

بسبب البقاء في مكيف الهواء لفترة طويلة، جفاف الجلد الذي يزيد من فرص الإصابة بالحساسية والعدوى، لذلك، هناك خطر أكبر للإصابة بحساسية الجلد والعدوى البكتيرية وحب الشباب وما إلى ذلك، ونتيجة لهذا، فإن مشاكل الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أي حالة جلدية قد تتفاقم أكثر.

كيف تحمي البشرة من أضرار مكيف الهواء

• المحافظة على رطوبة الجسم ..مع التواجد في "التكييف فترات طويلة" عليك الحفاظ على رطوبة جسمك من الداخل، حتى تحصل البشرة على الرطوبة، وذلك عن طريق شرب الكثير من الماء والمشروبات الطبيعية الطازجة.

• بقاء المرطب معك ..يعمل هواء المكيف على إزالة الرطوبة من الجلد. لذلك، احتفظ بمرطب البشرة معك لتوفير الرطوبة للطبقة العليا من الجلد، ولابد من اختيار المرطب المناسب لبشرتك، ويفضل الذي يحتوي على السيراميد وحمض الهيالورونيك والببتيدات، حتى يظل حاجز الجلد صحيًا أيضًا.

• تحسين النظام الغذائي..قم بتضمين الأطعمة المفيدة لبشرتك في نظامك الغذائي، مثل فيتامين A وC وE، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة للمساعدة في منع تلف الخلايا.

• الحفاظ على روتين البشرة ونظافتها باستمرار.

• يفضل تشغيل مكيف الهواء عند الحاجة فقط، فإذا أمكن، قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، والمنزل يصبح باردا في هذا الوقت، واستخدام المروحة بعض الوقت وعدم الاعتماد على مكيف الهواء طوال الوقت.