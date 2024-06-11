طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء غدًا

امتحانات الثانوية العامة.. يصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 ليومه الثاني، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادتي الاقتصاد والإحصاء، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ليطمئن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

فيا يحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يوميا على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، مؤكداً على التصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وكان قد انطلق صباح أمس الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب/ وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالبًا وطالبة.

كما أدى عدد (1639) طالبًا/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبًا/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.