الأردن يستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة اليوم

قالت صحيفة “هلا أخبار” الأردنية؛ أن البحر الميت في الأردن تستضيف فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة اليوم، الثلاثاء.

ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويشارك في المؤتمر قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

وسيتضمن المؤتمر 3 مجموعات برعاية الأردن عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.