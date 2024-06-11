بدء تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى اليوم

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، تشغيل قطارات إضافية، على خطوط السكة الحديد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد تقرر تشغيل قطار 2041 تالجو على خط «الأقصر - القاهرة»، وينطلق الساعة 08:30 صباحا من محطة الأقصر، ويصل القاهرة الساعة 05:25 مساء.

تشغيل قطار 1941 VIP



وقررت الهيئة تشغيل قطار 1941 VIP على خط «أسوان - القاهرة»؛ إذ ينطلق الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا، وقطار 1943 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة»، الذي ينطلق الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان، ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحا.

وشغلت هيئة السكة الحديد قطار 1953 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة»؛ إذ ينطلق الساعة 07:35 مساء من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحا، وقطار 1955 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة»، الذي ينطلق الساعة 10:15 صباحا من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء.

خطوات حجز تذاكر القطارات



وأتاحت الهيئة حجز تذاكر قطارات الهيئة عبر أكثر من وسيلة، مثل شبابيك التذاكر بالمحطات، وماكينات الدفع الإلكتروني، وموقع الهيئة الإلكتروني، مشددة على الركاب بضرورة مراجعة بيانات التذاكر جيدا، قبل مغادرة شباك التذاكر.