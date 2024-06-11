الثلاثاء 11 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى اليوم

قطارات اضافية
قطارات اضافية

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، تشغيل  قطارات إضافية، على خطوط السكة الحديد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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اليوم..استكمال مُحاكمة المتهمين في “داعش العمرانية”

وقد تقرر تشغيل قطار 2041 تالجو على خط «الأقصر - القاهرة»، وينطلق الساعة 08:30 صباحا من محطة الأقصر، ويصل القاهرة الساعة 05:25 مساء.

تشغيل قطار 1941 VIP


وقررت الهيئة تشغيل قطار 1941 VIP على خط «أسوان - القاهرة»؛ إذ ينطلق الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا، وقطار 1943 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة»، الذي ينطلق الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان، ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحا.

وشغلت هيئة السكة الحديد قطار 1953 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة»؛ إذ ينطلق الساعة 07:35 مساء من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحا، وقطار 1955 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة»، الذي ينطلق الساعة 10:15 صباحا من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء.

خطوات حجز تذاكر القطارات 


وأتاحت الهيئة حجز تذاكر قطارات الهيئة عبر أكثر من وسيلة، مثل شبابيك التذاكر بالمحطات، وماكينات الدفع الإلكتروني، وموقع الهيئة الإلكتروني، مشددة على الركاب بضرورة مراجعة بيانات التذاكر جيدا، قبل مغادرة شباك التذاكر.

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