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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أستراليا المتوقع أمام فلسطين بتصفيات كأس العالم

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا

يترقب المنتخب الأسترالي مباراة من العيار الثقيل أمام فلسطين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على شرف استضافة ملف مونديال العالم المقبل 2026.
ويرغب المنتخب الأسترالي في تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني، حيث يأمل في الاستمرار في تصدر المجموعة.

تشكيل أستراليا المتوقع أمام فلسطين

حراسة المرمى: جو جاوسي.
الدفاع: ريان ستراين، هاري سوتار، كيي روليس، جوردان بوس.
الوسط: كونور ميتكالف، جاكسون إرفين، أيدين هروستيتش.
الهجوم: نيستوري، كوسيني ينجي، ميتشيل ديوك.

أستراليا وفلسطين.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة المنتخب الأسترالي أمام نظيره الفلسطيني في تمام الثالثة وعشر دقائق مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "HBF Park".
بينما ستُنقل مواجهة فلسطين وأستراليا عبر شبكة قنوات الكأس، صاحبة حقوق بث تصفيات كأس العالم لقارة آسيا في الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن منتخب أستراليا يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن فلسطين الوصيف، بينما يحتل لبنان المركز الثالث بثلاث نقاط.

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