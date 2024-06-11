ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة فى عيار 21

أسعار الذهب اليوم.. تستمر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 فى ارتفاعها الكبير بجميع الأعيرة قبل بداية تعاملات الصاغة.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيها، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، بالتزامن مع صعود سعر المعدن الأصفر عالميا بنحو 13 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3565 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 24960 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2307 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.