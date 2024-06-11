موجة حر جديدة.. تحذيرات من طقس الأيام المقبلة

موجة حر جديدة.. أصدرت هيئة الأرصاد تحذيراتها من موجة حر طويلة من الارتفاعات فى درجات الحرارة تبدأ من اليوم الثلاثاء، وتشتد ذروتها الخميس والجمعة والسبت؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد أن هذه الارتفاعات فى درجات الحرارة بسبب التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة حيث تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسا، ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة.

ونصحت هيئة الأرصاد ️بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

فيما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد إن موجة حر شديدة الحرارة ستبدأ اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار.

الظواهر الجوية ليوم الثلاثاء



وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة واتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 24

دمنهور 37 23

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 37 24

المنصورة 36 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 37 24

طنطا 36 23

دمياط 32 23

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 39 25

نخل 35 18

كاترين 31 18

الطور 39 27

طابا 37 23

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 22

مطروح 30 21

السلوم 34 19

سيوة 38 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 40 28

سفاجا 40 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 39 28

حلايب 36 28

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 40 24

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 43 23