لحيازة مخدرات بـ 1,5 مليون جنيه.. حبس سيدتين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس سيدتين بالقليوبية 4أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة 3 كيلو جرامات من مخدرات الآيس، تقدر قيمتها المالية بـ 1,5 مليون جنيه.

مخدرات بـ 1,5 مليون جنيه.. حبس سيدتين بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن (القليوبية)، قيام إثنين من العناصر الإجرامية "سيدتين" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وإتخاذهما من مركز شرطة شبين القناطر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بدائرة المركز.

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الآيس

وجرى ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية) وبحوزتها (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

كما تم ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) وبحوزتها (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

دفن جثة محامية بسكتة قلبية داخل أحد حمامات السباحة ببنها

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالتصريح بدفن جثة محامية، لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بسكت قلبية في أثناء ممارستها السباحة، داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاة، والتصريح بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكتة قلبية، إثر تعرضها للإغماء داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها.

على الفور، انتقل رجال الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة محامية بسكتة قلبية خلال ممارستها للسباحة داخل أحد حمامات السباحة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجرى التصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة المحامية لسؤالهم.

وبسؤال مالك المكان والغفير، أكدا وجود مدربة ومنقذة في أثناء التدريب، وأن المحامية أصيبت بالإغماء داخل حمام السباحة، وتم نقلها للمستشفى، وتوفت بعد ربع ساعة من وصولها، وتم إخلاء سبيل المدربة، وصاحب المكان والغفير.