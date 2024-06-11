السومة يقود تشكيل سوريا المتوقع أمام اليابان

اختتم المنتخب السوري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب هيكتور كوبر، استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الياباني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



ويرغب كوبر في تحقيق الفوز على الساموراي الياباني، خاصة وأن المنتخب السوري يعيش حالة فنية مميزة خلال الفترة الحالية.

تشكيل سوريا المتوقع أمام اليابان

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

خط الدفاع: مؤيد العجان وثائر كروما وعمرو الميداني وعبد الرحمن ويس.

خط الوسط: إبراهيم هيسار وازيكيل هام وجليل إلياس.

خط الهجوم: محمد الحلاق وعمار رمضان وعمر السومة.

موعد مباراة اليابان وسوريا والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة المنتخب الياباني أمام نظيره السوري في تمام الواحدة والربع ظهر اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "إيدسون بيس" بهيروشيما.

فيما تُذاع مباراى المنتخب الياباني أمام السوري عبر قناة "الكأس 2"، والتي حصلت على حقوق بث المباراة.