دفن جثة محامية لقيت مصرعها بسكتة قلبية داخل حمام سباحة ببنها

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالتصريح بدفن جثة محامية، لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بسكت قلبية في أثناء ممارستها السباحة، داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاة، والتصريح بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

دفن جثة محامية بسكتة قلبية داخل أحد حمامات السباحة ببنها

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكتة قلبية، إثر تعرضها للإغماء داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها.

على الفور، انتقل رجال الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة محامية بسكتة قلبية خلال ممارستها للسباحة داخل أحد حمامات السباحة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجرى التصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة المحامية لسؤالهم.

وبسؤال مالك المكان والغفير، أكدا وجود مدربة ومنقذة في أثناء التدريب، وأن المحامية أصيبت بالإغماء داخل حمام السباحة، وتم نقلها للمستشفى، وتوفت بعد ربع ساعة من وصولها، وتم إخلاء سبيل المدربة، وصاحب المكان والغفير.

محاكمة عاطل متهم بالشروع في قتل زوجته أمام أطفالها بال هرم

كما تنظر محكمة الجيزة ، اليوم الثلاثاء محاكمة عاطل متهم بالتعدي على زوجته، والشروع في قتلها أمام أطفالها بالهرم.

بداية الواقعة، بتلقي قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى القصر العيني باستقبالهم سيدة مُصابة بعدة طعنات في الجسد إثر ادعاء مشاجرة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم انتقلت إلى محل البلاغ وبسؤال المُصابة وتدعي "هدير.م" اتهمت زوجها "أيمن" بالتعدي عليها أمام أطفالها بسكين المطبخ لرفضها إعطائه مبلغ مالي 10 جنيهات لشراء سجائر.

كشفت تحريات المباحث أن الزوج عاطل ـ ويدمن المواد المخدرة "الآيس"، وأنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، أستل الزوج على إثرها سكين المطبخ، ومزق جسد زوجته أمام أطفالها وتركها غارقة في دمائها داخل مسكنهما وخرج في الشارع يردد بعلو صوته:"أنا قتلتها.. أنا قتلتها

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط الزوج المتهم، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق، التى أحالت القضية إلى المحكمة.