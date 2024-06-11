اليوم .. محاكمة عاطل متهم بالشروع في قتل  زوجته أمام أطفالها بالهرم.

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عاطل متهم بالتعدي على زوجته، والشروع في قتلها أمام أطفالها بالهرم.

اليوم .. محاكمة عاطل متهم بالشروع في قتل زوجته أمام أطفالها بال هرم.

بداية الواقعة، بتلقي قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى القصر العيني باستقبالهم سيدة مُصابة بعدة طعنات في الجسد إثر ادعاء مشاجرة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم انتقلت إلى محل البلاغ وبسؤال المُصابة وتدعي "هدير.م" اتهمت زوجها "أيمن" بالتعدي عليها أمام أطفالها بسكين المطبخ لرفضها إعطائه مبلغ مالي 10 جنيهات لشراء سجائر.

كشفت تحريات المباحث أن الزوج عاطل ـ ويدمن المواد المخدرة "الآيس"، وأنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، أستل الزوج على إثرها سكين المطبخ، ومزق جسد زوجته أمام أطفالها وتركها غارقة في دمائها داخل مسكنهما وخرج في الشارع يردد بعلو صوته:"أنا قتلتها.. أنا قتلتها

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط الزوج المتهم، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق، التى أحالت القضية إلى المحكمة.

العثور على مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وهواتف في حملة تفتيشية بسجن للنساء بالكويت

كما كشف تفتيش مفاجئ لسجن نسائي في الكويت عن مقتنيات "صادمة" بحوزة عدد من السجينات، بينها مواد يشتبه بكونها مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن فرق التفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت مواد يشتبه بأنها مخدرة، وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة، في حملة تفتيشية مفاجئة على عنابر سجن النساء.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة على منصاتها الإلكترونية، عمليات التفتيش داخل السجن بمشاركة فرق تفتيشية من الجنسين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الممنوعات (هواتف نقالة - أسلاك شواحن - أسلحة بيضاء) ومواد يشتبه بأنها مخدرة، بحوزة عدد من النزيلات مخبأة بطريقة سرية.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزيلات.

وتشمل لائحة الممنوعات، التي يحظر دخولها مع الزائرين إلى مجمع السجون في الكويت، قائمة طويلة من المواد، بينها جميع أنواع الملابس والأدوية والأكل والمشروبات والهاتف النقال ولوازمه، والسجائر ومواد التجميل.