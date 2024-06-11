مقتل طفل شبرا الخيمة لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع الـ دارك ويب تعود إلى الأذهان ومواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، بعدما جهات التحقيق بالقليوبية ، بإحالة المتهمين بقتل طفل شبرا والتمثيل بجثمانه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

بعد إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات..القصة الكاملة لواقعة مقتل صغير شبرا الخيمة

وكانت البداية ؛ شهدت منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة بعدما عثر الأهالي على جثة طفل يدعى أحمد محمد سعيد يبلغ من العمر 15 سنة، مقتولًا داخل شقة سكنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، من القبض على المتهم الأول في الواقعة حال اختبائه بجوار مستشفى الدمرداش، والذي أرشد عن باقي المتهمين في الواقعة، وهم المتهم الثاني شخص يدعى على طالب مقيم بدولة الكويت بصفته المحرض والمتهم الثالث والد المتهم الثاني.

كما أرشد عن عامل ديليفري وهو من ساعده في جلب المواد المخدرة والأدوات التي استخدمها المتهم الأول في جريمته، والمتهم الخامس وهو سمسار أعضاء بشرية ويدعى أبو حمزة، كما أمرت جهات التحقيق في وقت سابق بإخلاء سبيل والد المتهم الثاني في القضية.

و في وقت سابق، كشفت جهات التحقيق تفاصيل العثور على صغير انتزعت أعضاؤه في كيس مجاور لجثته في شبرا الخيمة، بأن أحد الأشخاص ارتكب الجريمة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.

وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

وباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشر من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

أقوال والد صغير شبرا الخيمة حول مقتل نجله

واستمعت جهات التحقيق إلى والد طفل شبرا عن تفاصيل الواقعة الذي قال: اللي حصل أن ابني المتوفى أحمد محمد قد تغيب وخرج من منزلي يوم 15 أبريل 2024، وبحثت عنه في كل الأماكن وقررت أروح وأعمل محضر بتغيبه في قسم ثان شبرا الخيمة، وبمراجعة كاميرات المراقبة شاهدت نجلي المتوفي بصحبة المدعو طارق اللي شغال قهوجي، وتتبعنا الكاميرات حتى وصلنا لآخر مكان مع بعض فيه وهو شقة، وشميت ريحة كريهة من داخل الشقة وفتحنا الباب فوجئت بابني مدبوح.

وتابع والد صغير شبرا أمام جهات التحقيق: أنا بتهم طارق القهوجي بقتل ابني هو كان مأجر شقة، بعد ما يخلص شغله في القهوة اللي في الشارع بيرجع ينام فيها، وإحنا وجدنا ابني مقتول فيها ومدبوح وصدره وبطنه مفتوحين.

إحالة المتهمين في واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة للمحاكمة

من جانبها أمرت النيابة العامة بالقليوبية ، بإحالة المتهمين بقتل طفل شبرا والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.