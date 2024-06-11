محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024

في اطار حرصه علي تكريم المتفوقين دراسيا وعلميا وعمليا ورياضيا وفي مختلف المجالات لتحفيزهم وتشجيعهم، كرم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أوائل الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/ 2024، بشهادات تقدير ومكافأت مالية تشجيعا لهم والتي شملت 15 طالب وطالبة هذا العام بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات بالمحافظة .



وأشاد المحافظ بجهود ودور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في صناعة نجاح وتفوق أبنائهم تقديرًا ودور الأسرة العظيم في خلق وصناعة جيل جديد من المتفوقين.



كما أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل و ناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم،.



وأشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لجهودهم وإسهاماتهم في هذا التفوق والنجاح.



يشار الي نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغت 85.94 %.