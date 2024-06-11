الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

عجول هربانة.. من سكينة الجزار للجري في الشوارع (فيديوهات مضحكة)

عجول هربانة
عجول هربانة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الذي ينتظره المسلمون كل عام لما فيه من مشاعر دينيه مبهجة، بداية من مراسم الحج والوقوف على جبل عرفات ، ومن ثم ذبح الأضحيات التي تجتمع حولها العائلة في بهجة وسرور حتى أن يتم توزيعها لمستحقيها.

وكل عام في مثل هذا الوقت تنتشر فيديوهات مضحكة تحت هاشتاج "عجول هربانة" أو“العجول الهربانة” تُظهر لقطات كوميدية لهرب الكثير من العجول قبل ذبحها أو أثناء ذلك .

وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد أبرز تلك الفيديوهات.

 

أول أيام عيد الأضحى 2024 

أعلنت دار الإفتاء رسميا أن الجمعة 7 يونيو 2024 غرة شهر ذي الحجة، وأن وقفة عرفات يوم السبت 15من نفس الشهر؛ ليحل أول أيام عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 16 يونيو.

 

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