ضبط حداد طعن عامل بسكين بسبب مشادة كلامية بسوهاج

أصيب عامل يبلغ من العمر 22 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج بجرح طعني نافذ أسفل البطن من الناحية اليسرى تعدى عليه حداد بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول "كريم . س . ا . ر" 22 سنة عامل مصاباً بجرح طعني نافذ أسفل البطن من الناحية اليسري يقيم بدائرة القسم.



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "محمد . ش . ع . ك" 22 سنة حداد يقيم دائرة القسم بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.



تم ضبط المتهم والآداة المستخدمه "سكين" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام تاجر يبلغ من العمر 38 سنة يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج تعدى عليه تاجر آخر بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على ثمن الماشية وجرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أحمد . ع . ف . ع" 38 تاجر مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عمومة المصاب "سيد . ع . ا . ع" 18 سنة تاجر ومقيم مركز طما اتهم "حمام . ج . س . ع" 37 سنة تاجر يقيم دائرة المركز بالتعدي على المذكور بالضرب بعصا شوم كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها أثناء تواجدهما بسوق الماشية / دائرة قسم طهطا بسبب خلاف على ثمن الماشية.



تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة "عصا شوم " بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .