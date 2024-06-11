فرقة "الحضرة" تلتقي بجمهورها في الساقية.. الجمعة

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي، لإحياء حفل إنشاد ديني لفرقة الحضرة، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق ١٤ يونيو في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بقاعة النهر.

ومن المقرر أن يقدم الفريق، خلال الحفل مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين الذي يحبها جمهورهم .

فرقة الحضرة

وتهتم فرقة "الحضرة" بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم.

وتنقل فرقة الحضرة تراث الحضارات الصوفية المصرية من المساجد والساحات إلى المسارح، في صورة عرض فني في غاية الجمال، لا يخفى جانب جودة الصنعة الفنية المصرية.



قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

_ دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

_ ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

_ الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

_ غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

_ غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر



أنشطة ساقية الصاوي

الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.