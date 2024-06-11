نقل عجوز للمستشفى سقطت على الأرض واصطدمت بعمود إنارة بالبلينا

أصيبت ربة منزل عجوز في العقد الثامن من العمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بجرح رضي بفروة الرأس أثناء سيرها بالشارع إختل توازنها وسقطت على الأرض واصطدمت بعمود إنارة وجرى نقلها لمستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "فايزة . ص . ع . ع" 79 سنة ربة منزل الى مستشفي البلينا المركزي مصابة بجرح رضي بفروة الرأس تقيم بدائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عمومة المصابة "عادل . م . ع . ج" 35 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء سير المذكورة على جانب الطريق بذات الناحية إختل توازنها وسقطت أرضاً وإصطدام رأسها بعامود إنارة مما أدى لحدوث إصابتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي ربة منزل تبلغ من العمر 28 سنة تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلهم أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية إختل توازنها وسقطت أرضا جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "وسام . ح . ع . ا" 28 سنة ربة منزل جثة هامدة إدعاء سقوط من علو تقيم دائرة بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال زوج المتوفاة "كرم . ك . ح . ك" 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام زوجته ببعض الأعمال المنزلية بشرفة الطابق الثالث بالمنزل إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لوفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إدعاء سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.