الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: تصريحات حسام حسن تجعله يرتكب الأخطاء

مختار مختار
مختار مختار

طالب مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه على حسام حسن، المدير الفني للفراعنة تقليل تصريحاته الإعلامية، لعدم ارتكاب الأخطاء.

إقرأ أيضًا..

txt

زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. والشناوي مدير الكرة القادم في الأهلي


وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نعذر حسام حسن الآن، لكن يجب أن يحدث تطور وتحسن في المستوى خلال الفترة القادمة".
وأضاف: "في الشوط الأول لم نصنع الفرص، ولدي تحفظ كبير على الهدف الذي استقبلناه في تلك المباراة".
وتابع: "هناك عدد كبير من اللاعبين الذين لم يعودوا للدفاع، كنت سأجن عندما كنت أشاهد المباراة، وهذا أكبر أننا كنا نلعب المباراة برعونة".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "على حسام حسن أن يركز في عمله فقط، لأن كثرة التصريحات تجعله يرتكب الأخطاء".

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

وزير الأوقاف: القرآن الكريم كله عظمة وجمال ودعانا إلى القول الطيب

«الوفد» تحاور نجوم رمضان

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

ميدو: الأهلي لم يكن جاهزًا لفكرة جوميز.. وما حدث في القمة لم أشاهده من قبل

وزراء خارجية التعاون الإسلامى يطالبون بوقف المجازر الإسرائيليه ومحاسبة المسئولين عنها
الجريدة الورقية